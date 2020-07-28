مدير مستشفى الحميات يحذر من نفخ الأضاحي: هذه العادة تنقل كورونا

حذر الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات في أسوان، من عادة نفخ جلد الأضحية بالفم بعد ذبحها، كونها تشكل خطراً شديداً على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه يجب أن نأخذ حذرنا رغم انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أن الرذاذ يخرج مع الكلام والنفخ، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصا يصابون بكورونا ولا تظهر عليهم الأعراض وفي حال تصادف شخص من هؤلاء بالنفخ في الأضحية سوف يترتب عليه كارثة، كون كل من سيتعامل مع هذه الأضحية سوف يصاب.

وأضاف: "لو وهو بينفخ وهو مصاب ولا تظهر عليه أعراض هيتنشر الفيروس وهتلتصق باللحمة بتاعت الخروف اللي بيدبحه وأي حد هيتعامل مع اللحمة بايده وهيبقى مش واخد خوانة وعن طريق الأيد ينتقل للأنف أو الفم أو العين وينقل العدوى".

ونصح مدير مستشفى الحميات فى أسوان بضرورة الحذر من هذه العادة حتى لا تنقل فيروس كورونا بين المصريين في فترة العيد.