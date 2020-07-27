الطب البيطري: غرامة 3 آلاف جنيه غرامة لذبح الأضحية بالشوارع

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير إدارة الطب البيطري بالجيزة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ منذ شهر استعدادا لعيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما جرى الاطمئنان من تواجد الأطقم الطبية المدربة للكشف عن اللحوم.

وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال عبر "الفيديوكونفرانس" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن الجيزة بها 23 مجظر منتشرين فى جميع انحاء المحافظة، وسيتم الكشف على الاضحية من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر، مشيرا إلى أنه يتم فحص اللحوم جيدًا قبل الذبح وبعد الذبح.

وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامات على الذبح خارج المجازر تصل إلى 3 آلاف جنيه، كما أنه تم تخصيص لجنة خاصة للتعامل مع الجلود من خلال السماح للجمعيات الاهلية تجميع الجلود تحت رقابة وسيتم فرض غرامة 5 آلاف جنيه فى حالة المخالفة.