التعليم عن سؤال يمجد المعارك العثمانية: موجود في كتاب المدرسة من 1997

علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، على واقعة وجود سؤال في أحد الامتحانات يمجد المعارك العثمانية.

وقال "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه عقب التحقق من وجود سؤال فى امتحانات الدبلومات الفنية، بمادة القراءة يمجد فى معركة فتح القسطنطينية، تبين أن الامتحان مكتوب في أبريل الماضي، وأن هذه الجزئية كانت من ضمن المقررات التى حذفت بسبب عدم دراسة الطلاب لها بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح "مجاهد" أن هذه المادة لطلاب نظام الخمس سنوات، وهؤلاء يشكلون 5% من طلبة الدبلومات الفنية فضلاً عن أن السؤال كان اختياريا وليس إجباريا، وأن هذا الامتحان وضع فى إبريل الماضى على أساس أن الامتحانات سوف تكون فى 16 مايو ولكن تم التأجيل إلى 25 يوليو، مشدداً على أن واضعى الامتحانات لم يتعمدوا ذلك على الإطلاق، كون كتاب القراءة تم تأليفه عام 97.

وشدد "مجاهد"، على أنه لا يوجد قصد سئ إطلاقاً، لافتًا إلى أن الامتحان وضع بواسطة كبار الأساتذة والمدرسين، وأنه لا يتم مراجعة الامتحان نظرًا لكونه امتحان سري ومحفوظ في مكان أمين ولا يتم الاطلاع عليه إلا يوم الامتحان، مشيرًا أنه امتحان لغة عربية وليس امتحانا للتاريخ، موضحا أنه نظراً لتقليص المناهج لأكثر من 50%، بسبب جائحة كورونا، اضطر واضعو الامتحان إلى الاستعانة به، لافتًا أنه نتيجة حذف المنهج لم يبقى أمامه إلا 3 دروس للقراءة يختار منهم وأنه وضع هذا السؤال اختياريا وليس إجباريًا: "محدش قاصد هذا ويجب تحديث الكتب التى تم تأليفها منذ عام 97".