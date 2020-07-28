الصين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

سجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 إصابة جديدة، فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المبلغ عنه في اليوم السابق.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.