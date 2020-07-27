تعافي 821 من فيروس كورونا بمستشفى الحميات بقنا

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، خروج 821 حالة من مستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال جولة سكرتير عام المحافظة، والتي بدأها بتفقد المطبخ، حيث تأكد من التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين.

وتابع شلبى الجولة بتفقد معمل المستشفى، حيث أوضح أن الأجهزة وجميع المستلزمات متوفرة بالمعمل، ويتم إجراء جميع التحاليل المطلوبة به.