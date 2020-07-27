القائمة الكاملة للأفلام المؤجلة بسبب فيروس كورونا

تسبب تأجيل معظم الأفلام التي حاول صناعها طرحها بدور العرض بسبب تأثير كورونا على صناعة السينما، في خيبة أمل كبيرة سواء للعاملين أو جمهور الفن السابع الذي ينتظر أحدث الأفلام لمشاهداتها داخل قاعات العرض.

وفي هذا التقرير نرصد الأفلام التي تأجلت أكثر من مرة بسبب كورونا.

فيلم Tenet

كان من المقرر عرض الفيلم 12 أغسطس، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات بسبب فيروس كورونا، لكن الشركة المنتجة صدمت الجماهير بتأجيله لأجل غير مسمى.

الفيلم من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، وتكلفة إنتاج الفيلم 205 ملايين دولار.

The climb

أجلت شركة Sony Pictures طرح فيلم The climb، ليكون موعد عرضه الجديد 9 أكتوبر.

فيلم The Climb، من إخراج Michael Angelo Covino والذي شارك في تأليفه مع Kyle Marvin.

The climb فيلم كوميدي من بطولة Michael Angelo Covino وKyle Marvin وGayle Rankin.

The Broken Hearts Gallery

أجلت شركة Sony Pictures طرح فيلم The Broken Hearts Gallery لأجل غير مسمى، بعدما كان من المقرر عرضه 7 أغسطس، وهذه هي المرة الرابعة التي يجري فيها تأجيل الفيلم.

الفيلم تأليف وإخراج ناتالي كرينسكي، بطولة مولي جوردون، داكري مونتجمري، فيليبا سو، وإنتاج ديفيد جروس، ومنج تنفيذي سيلينا جوميز.

Top Gun: Maverick

أعلنت شركة Paramount، تأجيل موعد طرح فيلم Top Gun: Maverick ليصبح 2 يوليو 2021، بدلًا من 23 ديسمبر 2020.

وفيلم Top Gun: Maverick من إخراج جوزيف كوسينسكي، وبطولة توم كروز وجينيفير كونلي.

A Quiet Place

أعلنت شركة Paramount تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place؛ ليصبح 23 أبريل 2021 بعدما كان موعد عرضه 6 سبتمبر 2020.

A Quiet Place من بطولة إيميلي بلانت، ميليسنت سيموندز، سيليان ميرفي، ومن إخراج جون كراسينسكي والذي شارك في كتابة السيناريو مع Scott Beck، وBryan Woods.

Mulan

أجلت شركة ديزني عرض فيلم "مولان"، ولم تحدد أي موعد آخر لطرحه.

وكان من المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى في 27 مارس، ولكن جرى سحب الفيلم قبل إصداره المخطط له، حيث بدأ انتشار فيروس كورونا، ثم نقلت ديزني الفيلم إلى 24 يوليو، ثم إلى 21 أغسطس، ثم تأجيل لأجل غير مسمى.

"مولان" من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu، Donnie Yen، Li Gong، وتكلفة إنتاجه 200 مليون دولار.

الجزء الثاني من Spider-Man: Far From Home

تأجل عرض الجزء الثاني من فيلم "Spider-Man: Far From Home" لمدة شهر، ليصبح موعد طرحه بالسينما 17 ديسمبر 2021، بعدما كان من المقرر طرح الفيلم في 5 نوفمبر 2021.

الفيلم من إخراج جون واتس، وبطولة توم هولاند، وحقق الجزء الذي عرض عام 2019 نجاحا كبيرا وشارك في بطولته توم هولاند، صامويل جاكسون، جاك جيلنهال.