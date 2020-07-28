ألمانيا تُسجل 633 إصابة جديدة بكورونا.. و28 حالة في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242 إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المعهد، أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليصل إلى 9122 حالة وفاة، بحسب البيانات.

وفي الوقت ذاته، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا، ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.