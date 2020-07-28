شقيق مروة ميمي: الحكم على قاتل ابن اختي أثلج صدورونا ونشكر القضاء

عقب محمود ميمي، خال الطفل "كريم هشام"، نجل المذيعة مروة ميمي، الذي لقي مصرعه مصاباً بطلق ناري من أحد اصدقائه على حكم المحكمة الذي صدر أمس.

وقال "ميمي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"،: "الحمد لله وحكم اليوم أثلج صدرونا رغم أننا كنا نتعشم في أقصى عقوبة خاصة أن جد الطفل الراحل ووالد المذيعة توفي منذ ثلاثة عشر يوماً بعد إصابته بالجلطة الثانية بعد الأولى التي أصيب بها فور علمه بنبأ مصرع حفيده".

وأضاف: "نشكر القضاء المصري على انحيازهم للحق" متسائلًا: "ماعرفش إزاي والد القاتل يترك طنبجة في منزل لأطفال يلعبوا بيها.. وأعمارهم دون 18 عاماً، ولذلك كان الحكم مخففا بصدور حكم بسبع سنوات للمتهم للاول وخمسة سنوات للثاني".

وحول الحالة النفسية للمذيعة مروة ميمي كشف شقيقها قائلًا: "مروة في حالة سيئة جداً ولاتستطيع الكلام وهي أم وتزداد سوءاً منذ فترة وهذا قضاء الله".