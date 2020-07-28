جرائم أبطالها وضحاياها مراهقون تحت الـ18: منهم نجل مروة ميمي

بعد 6 أشهر من المداولة في أروقة المحاكم قضت منذ قليل محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بقتل اللاعب كريم هشام، لاعب كرة القدم بفريق بتروجيت، ونجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة النهار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

وأكدت تحريات الأجهزة أن المجني عليه، توفي على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.

على مدار عام ماضي شهدت أروقة المحاكم المصرية مباحثات والنطق بأحكام مختلفة في قضايا كان ضحاياها مراهقين دون سن الـ18.

منة عبد العزيز ضحية "تيك توك" تحت سن 18

شغلت قضية الفتاة "منة عبد العزيز" البالغة من العمر 17 عاما، والشهيرة بفتاة تيك توك حيزا كبيرا من اهتمام المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد حديثها عن تعرضها للاغتصاب من قبل شاب بمساعدة صديقاتها، ثم تراجعت عن الاتهامات، وذلك قبل القبض عليهم والتحقيق فيما حدث.

بعد تداول فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالقبض على المتهمة منة عبد العزيز، وآخرين بعدما أثبتت التحريات صحة واقعة التعدي عليها.

وفي منتصف الشهر الجاري، جدد قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في قضية فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العام.

شهيد الشهامة محمود البنا

"الشهامة والرجولة" كانا سببا لقتل الشاب محمود محمد البنا، الطالب بمدرسة السادات الثانوية، حيث غيرَتِه ورفضه ضرب شاب لفتاة في شارع الشهيد جودى بمدينة تلا، في محافظة المنوفية، ومحاولته منع محمد راجح من الاعتداء عليها، وتأكيدا على موقفه الشهم، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "ضرب ولد لبنت في الشارع مش رجولة".

"راجح" رفض الموقف الشهم لمحمود البنا، وقرر التربص له وجمع 3 من أصدقائه، ثم اتصل بالمجني عليه، وقال له "أنا جايلك البيت.. لو راجل تعالالي".

تجمع الأربعة ضد الشاب، وقام المتهم "راجح" بمساعدتهم من طعنه طعنات نافذة في الوريد الفخذي الأيسر، وجرح قطعي في الوجه 9 سم تحت العين، وجرح قطعي في جانب البطن من الناحية اليمني، باستخدام مطواة.

هرول عدد من المواطنين للدفاع عن محمود البنا ومنع المتهمين من قتله، إلا أنهم واجهوهم من خلال "رش مادة حارقة" في وجوههم، وبعد انتهاء المتهمين من جريمتهم البشعة فروا من مكان الواقعة، تاركين المجني عليه غارقا في دمائه، والذي تم نقله لمستشفى تلا المركزي لمحاولة تقديم المساعدات الطبية له ولكن دون جدوى.

وانتقل رجال مباحث قسم شرطة تلا بقيادة الرائد أحمد الشافعي، إلى مكان الحادث، لسماع أقوال الشهود، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى قتل المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وحرروا محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أمرت بضبط المتهمين، والتصريح بدفن الجثة.

وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا، حيث حصل الأول والثاني والثالث على الحكم بالسجن 15 عاما، فيما حصل المتهم الرابع على الحكم بالسجن 5 سنوات.

شهيد شهامة جديد والقاتل تحت سن 18

واقعة تحرش جديدة هزت مصر، الأسبوع الماضي، راح ضحيتها شاب كان يدافع عن شقيقته في مواجهة الذئاب البشرية الذين تحرشوا بها.

ترجع تفاصيل الجريمة إلى مصرع الشاب إسلام سعد، الطالب في كلية الحقوق، بطعنات سكين في القلب لدى اعتراضه على شابين تحرشا بشقيقته.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين اللذين يبلغان من العمر 17 عاما، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طعن إسلام بسكين في قلبه، بينما كان الثاني يمسكه من الخلف.

اغتصاب وقتل من مراهق في عمر 15 سنة

في الأول من سبتمبر الماضي، وأثناء سير الطفلة "جنا" البالغة من العمر 6 سنوات بجوار زراعات قرية السقارية، بمركز المنشاة محافظة سوهاج، اختطفها الطفل يوسف (15 سنة)، واعتدى عليها جنسيا ثم قتلها خنقا.

المتهم قال في اعترافاته: إنه بمجرد انتهائه من مشاهدة فيلم إباحي، لمح الطفلة "جنا" تسير في منطقة خالية من المارة، فرشقها بحجر، وعندما سقطت أرضا، حملها الى أرض زراعية، اغتصبها ثم خنقها بواسطة بنطال حتى فارقت الحياة ولا تزال التحقيقات مستمرة.