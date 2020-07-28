حلا شيحة تنتهي من تصوير "مش أنا"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها على موقع انستجرام، بصورة تجمعها بعدد من القائمين على فيلم "مش أنا"، أبرزهم الفنان ماجد الكدواني.

وعلقت حلا شيحة، على الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري"، قائلة: "فركش.. مش أنا".

فيلم "مش أنا"، بطولة تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، وقصة تامر حسني.

وكان الفيلم قد توقف تصويره منذ فترة، بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضي وانتشار فيروس كورونا، منهم الفنانة حلا شيحة التي قدمت مسلسل "خيانة عهد".

ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويدور في إطار كوميدي إنساني، يناقش مشاعر الخير والشر وكيفية التحول من السلب إلى الإيجاب.

ويشارك الفنان السعودى فايز المالكي، بظهور خاص مع الفنان تامر حسني، و يعتبر "مش أنا" الفيلم الأول لـ"حلا شيحة"، بعد عودتها للفن بعد فترة الاعتزال.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.