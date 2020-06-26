قبل استئناف تصوير بأول يوليو.. 6 معلومات عن فيلم "مش أنا" لتامر حسني

يستعد فريق عمل فيلم "مش أنا" لتصوير المشاهد المتبقية أول الشهر المقبل يوليو فى عدد من مناطق القاهرة، بعد فترة توقف، وفي التقرير التالي نوضح أبرز المعلومات عن الفيلم:-

- توقف العمل بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا، منهم الفنانة حلا شيحة التي قدمت مسلسل "خيانة عهد".

- يُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، لذا ينتظر صناعه فتح الخطوط الجوية.

- الفيلم يدور في إطار كوميدي إنساني، يناقش مشاعر الخير والشر وكيفية التحول من السلب إلي الإيجاب.

- يشارك الفنان السعودى فايز المالكى، بظهور خاص مع الفنان تامر حسنى.

- يعتبر "مش أنا" الفيلم الأول لـ"حلا شيحا"، بعد عودتها للفن بعد فترة الإعتزال .

- تخرجه المخرجة سارة وفيق، حيث كان لها تجربتين إخراجتين من قبل منهم فيلم "علي وضعك"، وحلقات من مسلسل "جراب حواء".

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته"

ويشارك فى بطولته كل من الفنان تامر حسنى وحلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق .