الأعلى للجامعات: إدراج 3 كليات طبية لموقع تنسيق الجامعات حتى الآن

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن المجلس أرسل لمكتب التنسيق، 5 كليات جديدة حتى الآن، سيجري إضافتها وإدراجها على موقع التنسيق الإلكتروني لإتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد 2020 للتقدم إليها، موضحاً أن المعدلات والحد الأدنى للقبول بالكليات قد يتعرض لبعض التغيير، وذلك نتيجة لاختلاف المجاميع بنتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، ان الكليات التي جرى إضافتها للموقع، هي " العلاج الطبيعي، و طب الأسنان، وطب البيطري، و الحاسبات و المعلومات، والذكاء الاصطناعي" بالمحافظات المختلفة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد انتهاء الجامعات من استعداداتها الخاصة بالتنسيق، من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أثناء تسجيل الطلاب للرغبات بالمعامل، مشيرا إلى أنّ تنسيق المرحلة الأولى سينطلق 20 أغسطس بعد انتهاء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح عبدالغفار، لـ"الوطن"، أنّ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يعقد غدا اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، لمناقشة استعدادات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد وتنسيق 2020.