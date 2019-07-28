أعلنت وزراة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2019-2020 بحد أدنى الطب البشرى 98.4%، و«الصيدلة» 97.8%، و«طب الفم والأسنان» 98.29%، و«العلاج الطبيعى» 97.98%، و«هندسة البترول» 98.9%، و«الإعلام» 94.39%، إضافة إلى «الاقتصاد والعلوم السياسية» التى توقفت عند 395 درجة 96.34%، و«الألسن» 95.49%، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، عقب مؤتمر عقده وزير التعليم العالى والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير لشئون الجامعات، والسيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إلى انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق الأربعاء وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأحد 4 أغسطس، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية «علوم ورياضة» بنسبة 78.05% فأكثر بإجمالى 175673 طالباً وطالبة، وللشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

بدء المرحلة الثانية بعد غد وتنتهى 4 أغسطس.. وأماكن شاغرة بـ"الهندسة والحاسبات" لـ"علمى رياضة".. وبـ"التجارة والآداب" لـ"الأدبى"

وكشفت الوزارة أن هناك بعض الأماكن الشاغرة بكليات «الهندسة» لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة «علمى رياضة»، وهى 8 كليات «المنيا، السويس، حلوان، المطرية، قناة السويس، أسيوط، وهندسة إلكترونية منوف، الفيوم»، إضافة إلى المعهد العالى للطاقة بأسوان، مع وجود أماكن شاغرة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى والفنون الجميلة «عمارة»، والجامعات التكنولوجية، التمريض، العلوم، الزراعة، الألسن، الآثار، الاقتصاد والعلوم السياسية، وباقى الكليات النظرية لطلاب «علمى علوم» بالمرحلة الثانية من التنسيق، إلى جانب كليات التجارة والآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية والحقوق بالنسبة لطلاب «الأدبى».

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى بالمرحلة الأولى 143759 طالباً وطالبة، بواقع 45211 بالشعبة العلمية «علوم ورياضة»، و98548 بالشعبة الأدبية، موضحة أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالباً «علمى»، و751 طالباً «أدبى» بإجمالى 797 للشعبتين العلمية والأدبية، وطالب واحد فقط من طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، استنفد رغباته لتضمينه قائمة رغبات لم تتناسب مع مجموعه.

وكشفت أن «عدد الطلاب الناجحين فى الدور الأول عام 2019 بلغ 280958 طالباً بالشعبة العلمية، مقارنة بالعام الماضى 244155 طالباً بمعدل زيادة 36803، وفى الشعبة الأدبية بلغ عدد الناحجين 172872 للعام 2019، مقارنة بـ168680 للعام الماضى، بمعدل زيادة 4192 طالباً، وبالتالى يبلغ عدد الناجحين فى الدور الأولى من الشعبتين للعام الجامعى 2019، 453830 مقارنة بالعام الماضى، والذى بلغ عدد الناجحين 412835، بزيادة قدرها 40995 فى الشعبتين. وأضافت الوزارة أنه فيما يخص نتائج الثانوية العامة والحاصلين على 95% فأكثر فى الشعبة العلمية بلغ عددهم 55 ألف طالب بنسبة 28% من عدد الناجحين مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 37723 طالباً، بنسبة زيادة 23% عن العام الماضى، موضحة أن هناك زيادة فى طلاب العلمى علوم 17299 طالباً عن العام الماضى، وعدد الناجحين بلغ 14690 طالباً بنسبة 17% من إجمالى عدد الناجحين، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 11499 بنسبة 15% علمى الرياضة، بمعدل زيادة 3191 طالباً، وفى الشعبة الأدبية 8821 بنسبة 5% من الناجحين، مقارنة بالعام الماضى 6810، أى إن هناك زيادة 2011 طالباً عن العام الماضى. ونوهت الوزارة بأنه تم ترشيح الطلاب الأوائل فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات دون التقيد بالتوزيع الجغرافى والإقليمى حسب رغبة الطالب، موضحة أنه تم إعلان نتيجة هذه المرحلة ويكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع (142961) طالباً فى المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

وتابعت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنّ دخول 3 جامعات الخدمة فى محافظات مرسى مطروح والأقصر والوادى الجديد، يصب فى مصلحة إتاحة التعليم فى مصر، ويأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت أنّه أصبحت جميع محافظات مصر بها جامعات، عدا محافظة البحر الأحمر التى سيكون بها جامعة فى المرحلة المقبلة، موضحة أنّ كل هذه الجامعات ستكون فى مصلحة الطلاب فى جميع المحافظات.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وأن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة، جاءت 395 درجة أى بنسبة 96.3%، والقبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بحد أدنى 392 درجة أى بنسبة 95.6%، ثم جاء القبول بكلية الهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية، 390.5 درجة أى بنسبة 95.2%، وجاء القبول بكلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5، أى بنسبة 96.2%، والقبول بكلية هندسة بنى سويف 393 درجة أى بنسبة 95.8%.

وأعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقديمها 10 منح دراسية كاملة وجزئية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين المتقدمين للفصل الدراسى خريف 2019.

وقالت راندة كامل، مسئول التقديم ومساعد الرئيس الأكاديمى للخدمات الأكاديمية للطلاب بالجامعة، إن «الجامعة الأمريكية بالقاهرة توفر لطلاب الثانوية العامة العديد من الفرص للدراسة بالجامعة عن طريق المنح الدراسية الكاملة والجزئية والهدف الرئيسى من هذه المنح هو إعطاء الفرصة للطلاب المتفوقين أكاديمياً، وغير القادرين مادياً للالتحاق بالجامعة وتسليحهم بتعليم ذى جودة عالية يمكّنهم من إحداث تغيير إيجابى لمستقبلهم ولمصر والعالم».

وذكرت الجامعة أن منحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية The Public School Scholarship، التى يتم دعمها جزئياً عن طريق مشاركة الشركات والأفراد، أحد أكثر برامج المنح الدراسية الناجحة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقدم هذه المنحة كل عام لـ20 طالباً وطالبة من طلاب المدارس الحكومية للدراسة فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، فمنذ إنشاء هذه المنحة عام 1990، تخرج أكثر من 280 طالباً وطالبة من محافظات مصر المختلفة مثل القاهرة والفيوم والزقازيق وبنى سويف وشبين الكوم وغيرها، وأظهر 75% منهم تفوقاً ملحوظاً، حيث حصلوا على مرتبة الشرف ومرتبة الشرف العليا.

وأضافت أنه يشترط فى المتقدمين أن يكونوا طلاباً مصريين، حاصلين على شهادة الثانوية العامة ومتخرجين فى المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس STEM «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات» أو من مدارس النيل، ويشترط أيضاً أن يكون للطلاب سجل أكاديمى متميز، وأن يكونوا غير قادرين مادياً على تحمل مصروفات الجامعة ومستوفين لمتطلبات القبول فى الجامعة.

وكان مكتب التنسيق بدأ فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى عن طريق شبكة الإنترنت فى الفترة من الأحد الماضى، ولأول مرة تم مد فترة تسجيل المرحلة إلى اليوم السادس بدلاً من 5 أيام، حيث انتهت المرحلة الجمعة الماضى فى تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالى 30152 طالباً وطالبة، الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690 طالباً وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالباً وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالباً وطالبة.