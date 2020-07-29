الأعلى للإعلام يحدد 4 اختصاصات للجنة الدراما

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ومن بين اللجان الـ 12 التي شكلها المجلس، لجنة الدراما برئاسة عزة مصطفى، عضو المجلس، والتي ضمت في عضويتها 6 أعضاء هم رانيا هاشم، عضو المجلس، والدكتورة هويدا مصطفى -عميد كلية إعلام القاهرة، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وممثل المجلس القومى للمرأة، وممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثل صندوق مكافحة الإدمان.

وحدد المجلس 4 اختصاصات للجنة نصت على الآتي:

- متابعة ورصد الأعمال الدرامية التى تعرض فى وسائل الإعلام.

- ضبط الأداء المهنى الدرامى بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 المشار إليه.

- دراسة الأعمال الدرامية التى يتم بثها على وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة.

- فحص المخالفات التى يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها.