رئيس "الأعلى للإعلام" يترأس أولى اجتماعات اللجان بالمجلس

ترأس كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أول اجتماع للجان بعد تشكيلها، حيث قام بالترحيب بأعضاء اللجان المختصة بالتراخيص، وكلفهم بدراسة ملف التراخيص وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة.

وقال بيان للمجلس إن رئيس المجلس طلب من الأعضاء تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت، كما استعرض خلال الاجتماع نماذج التراخيص الخاصة بالقنوات والمواقع الإلكترونية.

كان قد أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس عن قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.