رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الهيئة الهندسية: المشروعات الجديدة تعكس درجات عالية من التناغم

كتب:

محمود البدوي
10:37 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
اللواء إيهاب الفار .. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

اللواء إيهاب الفار .. رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

هنأ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا من الله أن يعيده على مصر الغالية وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة الصناعية في منطقة الروبيكي، أنَّ الفترة الماضية شهدت تشريف السيسي افتتاح العديد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة من طرق وكباري ومنشآت أثرية وسياحية وإسكان.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ تلك المشروعات تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنَّ تلك المشروعات تعكس درجات عالية من التناغم من المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

اقرأ المزيد:

أحد أبطال القوات المسلحة: "كميني وبلدي خط أحمر"

عاجل| اللواء إيهاب الفار: مدينة الإسماعلية الجديدة تستوعب 250 ألف نسمة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد اصطفاف الجيش على الاتجاه الغربي

القوات المسلحة تؤسس مشروعا ضخما لاستعادة أمجاد القطن المصرى عالميا داخل المدينة الصناعية بـ"الروبيكي"

اللواء إيهاب الفار يتفقد أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بكفر البطيخ