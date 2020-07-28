رئيس الهيئة الهندسية: المشروعات الجديدة تعكس درجات عالية من التناغم

هنأ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا من الله أن يعيده على مصر الغالية وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المنطقة الصناعية في منطقة الروبيكي، أنَّ الفترة الماضية شهدت تشريف السيسي افتتاح العديد من المشروعات التنموية في مجالات مختلفة من طرق وكباري ومنشآت أثرية وسياحية وإسكان.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ تلك المشروعات تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنَّ تلك المشروعات تعكس درجات عالية من التناغم من المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.