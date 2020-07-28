رئيس الهيئة الهندسية: 13 منطقة صناعية جديدة جاهزة للافتتاح في أكتوبر

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ القطاع الصناعي يُسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، كما يُعد أحد دعائم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، أنَّه تمّ تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية العملاقة.

الانتهاء من تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط، و13 منطقة صناعية في 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ مدينة الأثاث بدمياط، و13 منطقة صناعية في 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية وستكون جاهزة للافتتاح في شهر أكتوبر المقبل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".