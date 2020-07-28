رئيس الهيئة الهندسية: جار إنشاء 3 مناطق صناعية استثمارية جديدة

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّه جار إنشاء 3 مناطق صناعية استثمارية بمدينة الصف وبنها وميت غمر، واليوم نفتتح مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعة بالروبيكي والتي تُعد صرحًا جديدًا لصناعة الغزل والنسيج في مصر.

إيهاب الفار: السيسي وجه بتنفيذ مجمع متكامل يتوافر به كل الخدمات والمرافق وفقًا لأعلى المواصفات العالمية

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية في مدينة الروبيكي، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ مجمع متكامل يتوافر به كل الخدمات والمرافق، وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية ليكون نموذجًا يساهم مع المدن الصناعية الجديدة التي تمّ انشائها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنَّ هذا المجمع يهدف لدفع عجلة الانتاج وتطوير وتوسعة قاعدة الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتقديم منتجًا يمكن من تصديره للأسواق الخارجية بأسعار تنافسية، حيث تمّ تنسيق الكامل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مجمع صناعي يشمل جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج والتي تبدأ بعد الانتهاء من مرحلة حلج القطن وصولًا للمنتج النهائي.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".