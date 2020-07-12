الهيئة الهندسية: تطوير 79 منطقة بتكلفة 28 مليار جنيه في 3 محافظات

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن توفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد لتحقيق نقلة نوعية جديدة في مجال الإسكان بجميع مستوياته، تتوافر بها مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري هدفا حاولت الدولة تحقيقه منذ فترة طويلة.

وأضاف "الفار" خلال كلمته، أنه كان من الضروري إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقع أن تصل إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، لافتا إلى أنه جرى تكلفينا بتطوير 79 منطقة بتكلفة 28 مليار جنيه في القاهرة والجيزة والإسكندرية تم الانتهاء من 72 منطقة وجارٍ تنفيذ 7 مناطق.

وتابع: "بالنسبة للإسكان الاجتماعي تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 90 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 204 آلاف وحدة بتكلفة 46 مليار جنيه وتم تنفيذ 160 ألف وحدة بتكلفة 40 مليار جنيه في 18 محافظة.

وواصل: "المحور الثالث دار مصر تم التخطيط لتنفيذ 57 ألف وحدة بتكلفة 21 مليار جنيه في 6 محافظات بإشراف الهيئة الهندسية تم الانتهاء من تنفيذ 51 ألف وحدة بتكلفة 19 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه".

واختتم: "نحتفل اليوم بالانتهاء من تنفيذ 32 ألف وحدة سكنية بتكلفة 9.4 مليار جنيه في 7 محافظات منهم 19 ألف 248 وحدة بتكلفة 4.4 مليار جنيه في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية".