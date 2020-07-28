إيني تعلن كشفا جديدا للنفط في الصحراء الغربية

أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشاف موارد نفطية جديدة في الصحراء المصرية الغربية، بفضل موارد جديدة الاستكشاف بشكل جيد في امتياز جنوب غرب مليحة.

وأضافت الشركة أنّ الإنتاج في الامتياز بدأ قبل عام فقط واليوم يتجاوز 12 ألف برميل في اليوم.

وأعلنت إيني النتيجة الإيجابية لحفر الآبار تقع SWM-A-6X في منطقة امتياز التنقيب والاستكشاف في جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية المصرية، على بعد نحو 130 كم شمال واحة سيوة، حيث تم حفر البئر على مقربة من البني التحتية الحالية للإنتاج، وربطها بالإنتاج.

وبدأ الإنتاج جنوب غرب مليحة في يوليو 2019، وارتفع في عام واحد اليوم لأكثر من 12000 برميل من النفط بفضل مساهمة الاكتشافات الجديدة، وجرى حفر بئر SWM-A-6X في حوض الفغور بعمق يصل إلى 4،815 مترًا، واجتمع 40 صافي متر سميك ممعدن بالزيت في الأحجار الرملية القديمة.

ويحتوي البئر على إنتاج يومي 5000 برميل من النفط، وتسعى إيني بنجاح لاستراتيجيتها الاستكشافية الميدانية القريبة في الصحراء غرب مصر من خلال AGIBA، وهو مشروع مشترك مع المصري تمكنت مؤسسة البترول (EGPC) من استغلال الموارد الجديدة المكتشفة بسرعة.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954 وهي المنتج الرئيسي في البلاد، مع إنتاج الأسهم فوق 300 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.