مدير جهاز الخدمة الوطنية: مصر تحولت إلى دولة مصدرة للغزل عام 1948

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنَّه مع الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج، توطنت منذ عام 1820 في مصر زراعة القطن طويل التيلة ليصبح الأجود على مستوى العالم.

وأشار إلى أنَّ القرن التاسع عشر شهد تطورًا كبيرًا فأُنشت الشركة الأهلية للغزل والنسيج ثم أُنشأ طلعت حرب في عام 1927 شركة مصر للغزل والنسيج ليبدأ إنتاجها في عام 1930، ثم تطور مصانعها وقدراتها الإنتاجية لتصل إلى 6 مصانع غزل و10 مصانع نسيج تستهلك حينها مليون قنطار من القطن سنويًا.

وأضاف "أمين"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أنَّ مصر تحولت في عام 1948 إلى دولة مصدرة للغزل إلى العديد من دول العالم، متابعًا أنَّه بعد عام 1952 جرى إنشاء القلاع الصناعية الكبرى للغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار...وغيرها.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.