منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة بالتعاون مع "الخدمة الوطنية"

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، العمل على إنشاء منفذ جديد بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة المحلة الكبرى، والتى رافقه فيها رئيس المدينة، ورئيس حي ثان.

وقال محافظ الغربية، إن المنفذ الجديد يقع على مساحة 1018 مترًا، ويضم ثلاجتين كبيرتين ومخزنًا ومكانًا مخصص للتعامل مع المواطنين، بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.

وأكد "رحمي" استمرار التنسيق مع الجهاز لتوفير منفذين آخرين بكفر الزيات وطنطا، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، خاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.