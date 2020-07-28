بالأرقام.. رئيس الهيئة الهندسية يكشف مشروعات المدينة الصناعية بالروبيكي

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تهيئة 900 ألف متر مسطح من أرض المدينة الصناعية بالروبيكي، وكانت هناك فروق في المناسيب تصل من 10 لـ 12 مترًا، وبذلت الهيئة الهندسية جهودًا قدر المستطاع لاقتصار في أعمال التوسيات، لذلك سنجد أن هناك بعض المصانع بُنيت على مصاطب مرتفعة.

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، أنه تم إنشاء محطة كهرباء جهد متوسط 66/22 كيلو فولت أمبير، وهذه المحطة قابلة أن يحدث بها توسعات أخرى مع الزيادة التوسيعية في المدينة.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تم إنشاء شبكة جهد متوسط وتم إشراك الهيئة الهندسية في التنفيذ الذاتي وقامت بتنفيذ 10% من الشركات بإمكانيات الهيئة الهندسية، وتم إنشاء 20 كيلو متر من الكبلات الجهد المتوسط، فضلًا عن تنفيذ 4 موزعات، كل موزع سعته 16 خليه.

وتابع: "نفذنا 30 محول داخل المدينة بالكامل، المحولات الـ 30 يغطوا جميع المراحل المستقبلية التي ستتم في المدينة، نفذنا شبكة تغذية بالمياه ومحطات ضغط عشان توصل ضغوط المياه لاحتياجات طبقًا لتصميم المصانع وخطوط المياه، عملنا شبكة لمكافحة الحريق 10 كيلو متر، طبقًا للكود وتم مراجعة ذلك مع الحماية المدنية".