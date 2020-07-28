جهاز الخدمة الوطنية: 33 مليار جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج بمصر

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنه بالرغم من أن صناعة الغزل والنسيج تحظى في مصر بأهمية تاريخية واقتصادية كبرى، وحيث أن القطن المصري يعد من الأقطان المتميزة على مستوى العالم، كان لها دورًا مؤثرًا في فعاليات التجارة العالمية للغزل والمنسوجات، إلا أنه تعرضت هذه الصناعة في مصر، على مدار سنوات عديدة مضت لكثير من التحديات أدت إلى تراجع الإنتاج السنوي من القطن، وبعد أن كان يحقق 10 مليون قنطار سنويًا في الثمانينات، تراج إلى أقل من مليوني قنطار في 2018 مسجلًا حينها أدنى مستوى كمي له منذ أكثر من 100 عام.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أن مساحات القطن المنزرعة بمصر تقلصت إلى نحو 330 ألف فدان فقط في عام 2018 بعد أن كانت تقترب من مليون فدان في بداية التسعينات، وكان من تداعيات ذلك، أن حققت العديد من شركات الغزل والنسيج خسائر قدرت بنحو 33 مليار جنيه، وتراكمت ديونها وبلغت نحو 16 مليار جنيه وفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري لقطاع إدارة المخاطر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".