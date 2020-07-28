السيسي: إدارة مصانع الروبيكي لازم تكون بشكل منضبط.. "مفيش دلع"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صناعة الغزل والنسيج في مصر، قائلًا "إحنا بنتكلم عن صناعة بدأت منذ أكثر من 150 أو 200 سنة وحقتت نجاح كبير أوي في الأربعينات وخلال السنين اللي فاتت تعرضت لمشكلة، وأنا هنا بسجّل إن المشكلة اللي ممكن تحصل لأي صناعة هي الإدارة بتاعتها، إدارة المصانع دي لازم تكون بشكل جاد ومنضبط جدا ومفيش هزار ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس، خلال حديثه بحفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "أنا بقول الكلام ده علشان إحنا فرحانين بالحاجة الجديدة لكن المشكلة في الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة اللي هيا جزء من النجاح، ولازم يكون في تواصل مع القائمين على العمل وكل واحد يعرف دوره علشان المنشآت دي تنجح".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".