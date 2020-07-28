السيسي: النجاح واستمراره ليس أمرا سهلا.. يحتاج لجهد ووقت والتزام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ ما حدث في مصر خلال السنوات السابقة من تدهور كان سببه الإدارة "بالتاريخ اللي كانت بتمتلكه الإدارة والشهرة والخبرات كذلك.. إيه اللي خلاها تراجعت؟.. استمرار النجاح أمر مش سهل ده بيحتاج لجهد ووقت والتزام".

الرئيس: لو عاوزين تنجحوا كل واحد يبص على شغله.. قلت الكلام ده للمسؤولين وبقوله للناس

وأضاف الرئيس، خلال حديثه بحفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "عمالة المصنع عاوزة 100 شخص، ميبقوش 101 ولازم نتابع لياقة العمالة ووزنها وتأهيلها وتدريبها، والمستهدف بيتحقق ولا لأ، وقولت الكلام ده للمسؤولين، وبقوله للناس لو عاوزين تنجحوا كل واحد يبص على شغله زي ما بشوف لما بتفقد المصانع".

وتابع الرئيس: "المشكلة كلها في الإدارة.. لو الإدارة مظبوطة النجاح يستمر وكل الناس تاكل عيش.. الناس اللي بتشتغل هيفضل المصنع قائم وبيتشغل ولو فشلوا المصنع مش هيكمل ولاهيكون في فرصة شغل".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".