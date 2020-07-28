إيطاليا تستعين بالجيش بعد انتهاك 100 مهاجر إجراءات الحجر الصحي

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، عزمها إرسال الجيش لجزيرة صقلية بعد انتهاك نحو 100 مهاجر لإجراءات الحجر الصحي، وفرارهم من مركز احتجاز هناك.

وأوضحت لامورجيزي، في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم، أنّه جرى تعقب معظم الفارين، وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير إعلامية بأنّ المهاجرين فروا من خيمة تحرسها وحدة تابعة لقوات الحماية المدنية في بلدة بورتو إمبيدوكلي غربي صقلية، حيث كان من المفترض أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوما.

يذكر أنّ ايطاليا تفرض على كل المهاجرين الذين يصلون عبر البحر إلى جزيرة لامبيدوزا بإقليم صقلية، الخضوع لاختبارات الأجسام المضادة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.