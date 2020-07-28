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محمود مسلم

فلسطين تمد إغلاق بلدية "يعبد" 48 ساعة نظرا لتفشي كورونا

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أ ش أ
10:54 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قال محافظ جنين الفلسطينية اللواء أكرم الرجوب، إنّه تقرر تمديد إغلاق بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين لمدة 48 ساعة، بدءا من صباح اليوم، وحتى صباح بعد غد الخميس الموافق 30 يوليو الحالي، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرجوب، في بيان صحفي، نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، أنّ القرار يأتي بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات في بلدات برقين وعرابة وصير، مشيرا إلى أنّ إغلاق (يعبد) يأتي لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة.

وأوضح أنّ الأجهزة الأمنية ستنفذ مقتضيات القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة.

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