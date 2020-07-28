وزير الداخلية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى: نجدد العهد على مواصلة العطاء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وقال وزير الداخلية في برقيته: "بمشاعـر يملؤها التوقير والتقدير لعظيم شخصكم ولرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يُكلِلَ مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات".

وتابع: "سيادة الرئيس.. ونحن نستقي من تلك الذكرى العطرة قيم التضحية والعطاء التي رسختها في وجدان الشخصية المصرية تعاليم السماء، تنطلق مشاعل الأمن مُتسلحةً بقوة الإيمان مزودة بعزم الرجال، لتدمر كل دعاوى الشر والجريمة، وتؤمن لمسيرة الوطن المفدي تاريخه العريق وحاضره السعيد ومستقبله الواعد بالخير الوفير".

وأتمّ: "وإننا إذ نجدد العهد على مواصلة العطاء والتضحية والفداء، نرجو من المولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا الغالية، لتبقى دوما رايتها خفاقة في العلياء، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".