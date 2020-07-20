وزير الداخلية يجدد دماء البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، تعيين اللواء طارق يحيى، رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج السابق، إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وذلك خلفاً للواء حمدي هاشم، الذي تم نقله لشرطة السياحة.

وتمت ترقية العميد أحمد عزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال بمديرية أمن سوهاج السابق، ليصبح رئيسا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، خلفاً للعميد محمد ياسر عبدالعال، الذي تم ترقيته ليصبح مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة.

وجاءت أبرز حركة تنقلات القيادات في مديرية الأقصر، ترقية اللواء عصام يس من حكمدار الأقصر إلى مدير أمن الأقصر، بعد بلوغ اللواء أيمن راضي مدير الأمن السابق السن القانونية للمعاش، كما تم تصعيد اللواء أشرف منير إلى حكمدار الأقصر، وشملت الحركة ترقية العميد حاتم حمدون مديراً لإدارة مرور الأقصر خلفاً للواء طارق ألهم مدير المرور السابق.