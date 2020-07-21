وزير الداخلية يهنئ الرئيس بثورة يوليو: حفظكم الله لمصر قائداً مظفراً

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وجاء في البرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة، يجسّد الإحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو في كل عام تخليداً لملحمة في سجل النضال الوطني عندما وقف الجيش المصري، معبراً عن الشخصية المصرية الأبية التي كانت ومازالت تُناضل من أجل إعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية واليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن المفدي في الارتقاء نحو التنمية والازدهار بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم، حفظكم الله لمصر قائداً مظفراً، وجعل لمسيرتكم الوطنية المعطاءة من نصرته تعالى السند والعماد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وأسمى الأماني بدوام، التوفيق والسداد، تُجسّد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان، ويأتي احتفالنا بها في كل عام ليؤكّد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان، في ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حفظ الله مصر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة، إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عـام وأنتم بخـير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لكم عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرون من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجاً فريداً للإرادة الشعبية تحميها قواتنا المسلحة الباسلة صوناً لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق تفاخر به الأجيال القادمة، حفظ الله مصـر ، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عـام وأنتم بخــير".

كما بعث أيضًا محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد،ستظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة فارقة في تاريخ النضال الوطنى ونموذجاً فريداً لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه، مطالباً بالحرية والاستقلال وإعلاء لقيم العدالة الإجتماعية والمساواة وستبقى أمتنا على مر العصور أمة تعتز بتاريخها وتصنع حاضرها بسواعد أبنائها من أجل مستقبل تفاخر به الأجيال القادمة، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهداءها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكـل عــام وأنتم بخير".

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر في عزة ورفعة وازدهار، وكل عـام وسيادتكم بخــير".