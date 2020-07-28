"الدواء": تيسير إجراءات التسجيل والتفتيش الخاصة بمعامل الهيئة

أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الملتقى الافتراضي الأول الخاص بالتعريف بالقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لآليات تسليم ملفات التسجيل والتفتيش الخاصة بشركات الدواء، والمرتبطة بإجراءات تحليل المستحضرات الدوائية والخامات بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأوضحت الهيئة أنه تم تسجيل أكثر من 90 شركة دواء لحضور الملتقى.

وصرح الدكتور علي الغمراوي المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء أن الهدف من تنظيم الملتقى هو تسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجه الشركات، واقتراح الحلول الداعمة لها في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن فيروس كورونا، واختصار المدة التي تتطلبها دورة التسجيل والتفتيش، بالإضافة إلى توفير آلية تفاعلية مع ممثلي الشركات تتيح الاستماع لوجهة نظر شركات الدواء، والإجابة على كل استفساراتهم، وحل المشكلات الإدارية التي تواجه بعض الشركات مما ينعكس على سرعة تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية في السوق المحلي.

وأكد الغمراوي أن قطاع العمليات والرقابة التابع لهيئة الدواء قام بتحديد تلك الإجراءات والمتمثلة في العرض لإجراءات نظام ميكنة سير العمل بشعبة التسجيل بالنسبة للمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل، إجراءات تسليم ملفات التفتيش، إجراءات تسليم ملفات التسجيل، التعريف بالأخطاء الشائعة المتعلقة بتسليم الملفات من قبل الشركات مع شرح نماذج "الروابط الإلكترونية" الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع العمليات والرقابة، وآلية استخدام كل نموذج والاستماع الى المشاكل المتعلقة بالتسليم والرد عليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هيئة الدواء المصرية تهدف في الفترة الحالية إلى زيادة التواصل والتفاعل الإيجابي مع شركات ومصانع الأدوية، وذلك بهدف تذليل كل العقبات الإجرائية التي قد تواجههم عند تسليم ملفات التسجيل والتفتيش بمعامل هيئة الدواء، بما ينعكس إيجابيا على عملية تسجيل المستحضرات الدوائية، وبما يقلل من مدد الانتظار، وذلك لتسهيل حصولهم على خدمات هيئة الدواء المصرية بسهولة ويسر في ظل تبني هيئة الدواء المصرية سياسات ميكنة الخدمات المقدمة للمنتفعين.