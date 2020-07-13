هيئة الدواء تحذر من العبوات المغشوشة من مستحضر pimfast للحقن العضل

أصدرت هيئه الدواء المصرية منشور رقم 8 لسنه 2020 بشأن ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلى و الوحدات الحكومية للعبوات المغشوشه من مستحضر pimfast حقن للحقن العضلي والوريدي تشغيل رقم ١٨١٤٧٤

بتاريخ انتاج 11/2019 وتاريخ انتهاء صلاحيه 10 /2021 حيث ان العبوات الأصلية من هذا المستحضر انتاج شركه راميدا للصناعات الدوائية.

واضح المنشور الفرق بين العبوات الاصليه والعبوات المغشوشه .

واكدت هيئه الدواء المصريه توزيع المنشور على جميع المستشفيات العامه والخاصه على وقع في نطاق المحافظه مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المؤسسة الصيدليات في حاله عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر .