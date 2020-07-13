هيئة الدواء تحذر من عقار مغشوش لعلاج ضعف الذاكرة

أصدرت هيئة الدواء المصرية المنشور رقم 10 لسنه 2020، بشأن ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية للعبوات المغشوشة من مستحضر "ايفالكس" شراب، والذي يُستخدم لعلاج ضعف الذاكرة والنسيان وقلة التركيز.

وأشارت الهيئة إلى أن العبوة تحمل رقم تشغيلة 91019، بتاريخ انتاج 2019/10، وتاريخ انتهاء صلاحية 2022/10، مشيرة إلى أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر من إنتاج شركه سيجما للصناعات الدوائية.

وأوضح منشور الهيئة الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة.

وأكدت هيئه الدواء المصرية توزيع المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة بنطاق كل محافظة، مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه ضد الصيدليات في حاله عدم وجود فواتير شراء لهذا المستحضر.