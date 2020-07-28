وزير الداخلية يهنئ رئيس النواب بعيد الأضحى

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في البرقية: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وتابع: "ونحن إذ نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها القدوة في العطاء والتضحية والفداء، وقيم الإثابة وحسن الجزاء من المولى جل في علاه، لنجد في هذا دافعا لمواصلة البذل والعطاء، لينعم الشعب المصري العظيم بثمار الازدهار والرخاء".