اليونان: لا حل وسط أمام انتهاكات تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إنّه يؤيد الحوار مع الدولة المجاورة حول "الاختلافات الحقيقية وليست الوهمية"، وبعث برسالة قوية مفادها أنّه في حالة انتهاك الحقوق السيادية لليونان لن يكون هناك "حل وسط".

ونقلت صحيفة أورثودكس تايمز اليونانية رد دندياس، خلال لقاء تلفزيوني له على سؤال حول رد عسكري محتمل على أنقرة بسبب انتهاكاتها لسيادة اليونان في منطقة شرق المتوسط، إذ قال إنّ الرد العسكري واجبنا بموجب الدستور، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وفيما يتعلق بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قال دندياس إنّ اعتبار هذه مسألة ثنائية هو فخ، إنه ليس نزاعًا يونانيًا تركيًا بل أنه قضية دولية، وأضاف "هو فخ تود تركيا أن تقودنا إليه"، معلنا أنّ الحكومة تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات بقيادة وزيرة الثقافة لينا ميندوني".

وأكد وزير الخارجية اليوناني أنّ أثينا طلبت من ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إعداد قائمة بالعقوبات التي ستؤثر على قطاعات مهمة من الاقتصاد التركي.