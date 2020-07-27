طائرات اليونان تراقب شرق المتوسط لرصد أي انتهاكات تركية بالمنطقة

رصد موقع "إيتاميل رادار" الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، تحركات لطائرة تابعة للقوات الجوية اليونانية من طراز EMB-145 AEW&C (757) أثناء عودتها من مهمة مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، وذلك في ظل رفع اليونان لاستعدادتها الحربية تحسبًا لوقوع حرب مع تركيا على خلفية انتهاكات الأخيرة لسيادة اليونان على حدودها في المياه الإقليمية بالمتوسط.، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال "إيتاميل رادار"، إن الطائرة غادرت حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، من القاعدة الجوية الواقعة بالقرب من أثينا وعادت إلى مطار إليفيسيس بعد 3 ساعات من المهمة.

كانت اليونان جددت تهديداتها للنظام التركي، الجمعة الماضي، بعد إعلان أنقرة عن استمرار عمليات التنقيب في البحر المتوسط، وقالت الحكومة اليونانية إنها تتعقب التحركات التركية في البحر المتوسط عن قرب.

من جانبهلا، أشارت صحيفة "يني تشاج" التركية، إلى أن الصحف اليونانية أبرزت تصريحات مسؤولين بالجيش اليوناني أكدوا أن تركيا هي المسؤول الوحيد عن تصرفاتها، إذا دخلت منطقة نفوذ اليونان في البحر المتوسط.