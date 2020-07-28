محافظ أسيوط يستقبل أسقفي منفلوط والدير المحرق للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذوكس وتوابعها، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد الوفد الكنسي بجهود المحافظ لتحقيق التنمية المستدامة على أرض أسيوط، ودعم تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا.

وأعرب محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن سعادته بتشريفهم بالزيارة وتقديم التهاني، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للسلام والمحبة والمواطنة ورمزًا للوحدة والاستقرار والنسيج الوطني الواحد، لافتًا إلى أن المناسبات والأعياد الدينية في مصر تؤكد على روح المحبة والمودة لدى المصريين.

واستعرض اللقاء مناقشة سبل دعم واستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة، وبخاصة دير المحرق بالقوصية ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية.