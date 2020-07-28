اليونان تبقي على حالة التأهب رغم تراجع تركيا عن التصعيد في المتوسط

ذكرت وزارة الخارجية اليونانية، أنّه رغم تراجع تركيا عن التصعيد في المتوسط، لن تقبل المساس بحقوقها في التفاوض، متابعة: "سنبقي على حالة تأهب قواتنا في المتوسط"، وفقا لما نشره موقع "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت في وقت سابق اليوم، توقف عمليات التنقيب في البحر المتوسط مؤقتا، لحين إجراء محادثات مع اليونان.

وجاءت التصريحات بعد تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من عواقب التصعيد فى البحر المتوسط، مؤكدة أنّ تركيا ستواجه مشكلات مع أوروبا كلها وليس اليونان فقط، حال أي مواجهة مع أثينا، والعواقب ستكون قوية للغاية، وذلك في اتصال تليفوني مع أردوغان، وفقا تقرير صادر عن تلفزيون OPEN TV الألماني.