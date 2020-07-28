مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 11 أستاذا مساعدا

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 11 أستاذاً مساعداً جديداً بعدد من كليات الجامعة.

ونصّت القرارات في كلية الهندسة على تعيين أساتذين مساعدين وهما الدكتور خليل إسماعيل خليل بقسم الهندسة الكهربائية، والدكتور طه عبد الشافي عبد الحكيم بقسم الهندسة الكهربائية تخصص "هندسة الإلكترونيات والاتصالات"، و2 في كلية التمريض وهما الدكتورة حسنية شحاتة محمد بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية، والدكتورة آمال عبد ربه حسين بقسم تمريض الأطفال، وكذلك تعيين أساتذين مساعدين آخرين في معهد جنوب مصر للأورام بقسم أشعة الأورام التشخيصية وهما الدكتورة دعاء محمد فؤاد والدكتورة لمياء محمد رفعت.

كما شملت القرارات في كلية الطب، الموافقة على تعيين الدكتور حازم عبد المتعال حازم بقسم طب وجراحة العيون، وفي كلية الطب البيطري تعيين الدكتور محمد أحمد حمدي عبد الحكيم بقسم الجراحة والتخدير والأشعة.

أما في كلية الصيدلة فجرى عيين الدكتورة مروة رفعت محمد الزهيري بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، إلى جانب تعيين الدكتورة رويدا صابر أحمد بقسم التربية الموسيقية تخصص "نظريات وتأليف" بكلية التربية النوعية، بينما جرى منح الدكتورة فاطمة أحمد عبد الصبور اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية.