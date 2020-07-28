شروط حجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان طرح 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزًا" للحجز بمساحات تبدأ من 294 م2 إلى 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات وأساليب الحجز وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على الموقع الرسمي لحجز الوحدات السكنية على النحو التالي:

الشروط العامة للحجز

1. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجريه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم.

2. لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع الطرح نهائيًا، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض لحوزة الجهاز المختص دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

3. لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وشريطة سداد كامل ثمن قطعة الأرض وفي حالة انتهاء مدة التنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحه للسكن "على الأقل" والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

4. يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

5. لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين أو تخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفي حالة المخالفة يكون لجهاز المدينة المختص الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

6. على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكل الإجراءات لدى الجهاز أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى وتوصيله بالمرافق العامة طبقًا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض، كما هو مشار إليه في هذه الكراسة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

7. يحظر على الطرف الثاني وعلى خلفائه او مستأجريه استعمال قطعة الأرض موضوع هذا العقد كمكان للدعاية أو الإعلان بأي شكل كان أو إنشاء أية أعمال عليها لهذا الغرض، وفي حالة المخالفة يكون لجهاز المدينة المختص الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

8. يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء.

9. كما يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقا للاشتراطات البنائية.

- عمل الواجهات الكالسيكية: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات (دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة).

- عمل الواجهات المودرن: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات (دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة).

- عمل نموذج موحد للسور لكل النموذجين الكلاسيكي والمودرن لعمل ربط بصري بين العمارات على أن يترك لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلي للنموذج بما لا يخل مع الاشتراطات للواجهات الرئيسية (أمامية ـ خلفية).

10. يلتزم الطرف الثاني بألوان واجهات المبنى طبقًا لمخططات ألوان المباني المحددة بالمدينة.

شروط الحجز

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2. يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتين أرض أكثر تميزًا كحد أقصى للأسرة سواء في مدينة واحدة أو مدينتين بالمدن المعلن عنها دون التقدم لمستويات قطع أراضي الإسكان الأخرى (الاجتماعي ــ المتميز) والمعلن عنها بالإعلان المنشور لبدء الحجز.

وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجز أكثر من قطعتين أرض في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة تلغى القطع الزائدة وفي حالة التقدم لمستوى إسكان آخر (الاجتماعي - المتميز) يتم إلغاء الحجز لهذين المستويين.

3. ألا يكون قد سبق تخصيص (قطعة أرض / وحده سكنية) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) أو آلت لأي منهم سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

4. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

خطوات حجز قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

أسلوب السداد

- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 350 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500جنيه مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 50 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال الفترة من 20 سبتمبر 2020 حتى 20 أكتوبر 2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).