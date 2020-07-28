صديق محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة له

بعث ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي السابق والمنتقل حديثا إلى فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، برسالة إلى صديقه محمد صلاح، ردا على تعليق الفرعون على رحيل اللاعب الكرواتي عن الريدز.

وقال "لوفرين" خلال مقطع فيديو عبر صحفة ليفربول الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا دائما بجانبك يا صديقي، محمد صلاح يعلم أننا حتى ولو أصبحنا بعيدين عن بعضنا البعض، فيمكنه الاتصال بي دائما لأي سبب من الأسباب".

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