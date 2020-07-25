رئيس التحرير

محمود مسلم

محمد صلاح: سنذهب للموسم المقبل ونحن جائعون لحصد الألقاب

كتب:

أحمد أبو الليل
03:37 م | السبت 25 يوليو 2020
محمد صلاح

محمد صلاح

قال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، اليوم السبت، إن فريقه سينافس على جميع الألقاب والبطولات في الموسم المقبل 2020-2021، وذلك بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.

وأضاف "صلاح" في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم: "هناك شعور بالجوع عندما تفوز بشئ، ولقد فزنا بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن عندما تحصد شئ فإن ذلك يقلل من جوعك".

لقراءة التفاصيل كاملة.. اضغط هنا

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. محمد صلاح يلمح لرحيله عن ليفربول في الموسم الجديد

جماهير ليفربول توجه رسالة إلى محمد صلاح

عاجل.. محمد صلاح "صفر" في التصويت على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

عاجل.. محمد صلاح "صفر" في التصويت على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

هالة صدقي بعد فوز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي: ربنا يسعده زي ما بيسعدنا

وزيرة التعاون تهنئ محمد صلاح بفوزه بالدوري الإنجليزي: علم مصر على أكتافنا