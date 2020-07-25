محمد صلاح: سنذهب للموسم المقبل ونحن جائعون لحصد الألقاب

قال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، اليوم السبت، إن فريقه سينافس على جميع الألقاب والبطولات في الموسم المقبل 2020-2021، وذلك بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.

وأضاف "صلاح" في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم: "هناك شعور بالجوع عندما تفوز بشئ، ولقد فزنا بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن عندما تحصد شئ فإن ذلك يقلل من جوعك".

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