محمد صلاح: سنذهب للموسم المقبل ونحن جائعون لحصد الألقاب
كتب:
أحمد أبو الليل
03:37 م | السبت 25 يوليو 2020
قال محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، اليوم السبت، إن فريقه سينافس على جميع الألقاب والبطولات في الموسم المقبل 2020-2021، وذلك بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هذا الموسم.
وأضاف "صلاح" في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" اليوم: "هناك شعور بالجوع عندما تفوز بشئ، ولقد فزنا بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن عندما تحصد شئ فإن ذلك يقلل من جوعك".
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