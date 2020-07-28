القوى العاملة تتابع مستحقات مصريين توفيا صعقا بالكهرباء في الكويت

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، لمتابعة مستحقات مصريين لقي حتفهما صعقا بالكهرباء، والتواصل مع جهة عملهما لحفظ حقوقهما العمالية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادثين من خلال التحقيقات التي تجري حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمانين للقاهرة، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف فيه عن أنّ المتوفى الأول من مواليد 1968 نتيجة صعقة كهربائية في مشروع المطلاع الإسكاني.

وبانتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، تبيّن أنّه في حالة غياب عن الوعي وتوقف قلب، وجرى تحويل الجثة إلى الطب الشرعي.

أما المصري الثاني فهو من مواليد 1990، ولقي مصرعه بسبب ماس كهربائي، وسجلت قضية قتل بالخطأ، وقال مصدر أمني إّنه توفي خلال إجراء تمديدات كهربائية، ونقل بواسطة زملائه إلى مستشفى مبارك وتبين وفاته من جراء ماس كهربائي.

وجار المتابعة مع جهة عملهما للوقوف على مستحقاتهما، والتعرف على أسباب الوفاة، بالتنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.