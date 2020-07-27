تعيين 235 شاباً ببنى سويف بينهم 3 من ذوى الهمم 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 235 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 3 من ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بإنجازات المديرية خلال يونيو الماضي ، أوضح فيه محمد طلعت مدير المديرية ، أنها قامت بتسجيل 507 شباب من العمالة والفنية والعادية، وحملة المؤهلات ومن غيرها ، فضلا عن تسجيل 14 من ذوى القدرات الخاصة .

وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على 346 منشأة خلال نفس الشهر بواسطة مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية.