وكيلة القوى العاملة بالبرلمان: خطة عمل ضخمة لإصلاح نظام التأمينات

صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأنها متفائلة برئاسة اللواء جمال عوض، لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، والخطوة الأولى فيها هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة.

وأضافت أن عوض لديه خطة طموحة للنهوض بنظم المعلومات حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية، وهو ما سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه.

وأكملت وكيلة القوى العاملة أنها عرضت حالات بعينها بشأن موقف العاملين وقضية المعاش المبكر وعدم صرف المستحقات رغم التسوية فى 2019، ووعد بالدراسة.

وأكملت مايسة عطوة أنه تم عرض مشكلات المضارين من عدم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص رغم سدادهم بالاشتراكات المعلومة، ووعد بإنهاء هذه المشكلات.