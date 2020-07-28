رئيس بني سويف: فوز فريق بحثي بكلية العلوم بتمويل مليون و815 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن فوز فريق علمي مشترك من كلية العلوم وبالتعاون مع كلية التكنولوجيا والتعليم ومعهد بحوث البترول بتمويل مشروع بحثي في مجال صناعة الأغشية النانو مترية من خامات جيولوجية ومخلفات صناعية وزراعية لتنقية مياة الصرف الصناعي بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة مليون و815 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان "نحو تحقيق الاستراتيجية الصفرية لصرف السوائل: المعالجة الفعالة لمياه الصرف الناتج من صناعة النسيج باستخدام نظام مبتكر من الأغشية النانومترية الانبوبية المجوفة المعتمدة على الكربون النشط/ البوليمر المحضرة من المواد الطبيعية، والمخلفات الصناعية والزراعية".

وأكد الدكتور منصور أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال مواردها الطبيعية في تنقية مياه الصرف الصناعي الذي يعتبر من العناصر الأساسية في تلويث المياه، ويضمن المشروع تصنيع غشاء نانومتري مجوف، منخفض التكلفة، وفائق الكفاءة من خامات جيولوجية مُدعمة بمخلفات صناعية وزراعية في امتزاز الملوثات كالصبغات والمعادن الثقيلة الناتجة عن صناعة المنسوجات.

يذكر أن الفريق البحثي يتكون من الدكتور أحمد محمد زايد الأستاذ بقسم الجيولوجيا والباحث الرئيسي للمشروع، ونائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والباحثين مصطفى عبدالعظيم مسعود، وحسين أحمد شندي المعيدان بالقسم، والباحث بهاء صالح شعبان المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، وتم تنفيذ المشروع من خلال معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.