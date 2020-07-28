كيف تحصل على أرض سكنية بمساحة تصل لـ1200 متر بمقدم 100 ألف جنيه؟

فتحت وزارة الإسكان اليوم باب التسجيل لحجز 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 إلى 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

وتستعرض "الوطن" شروط وخطوات وأساليب الحجز وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على الموقع الرسمي لحجز الوحدات السكنية على النحو التالي:

الشروط العامة للحجز

1. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني وعلى خلفائه ومستأجريه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات بالتضامن فيما بينهم.

2. لا يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة الأرض موضوع الطرح نهائيًا، وفى حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض لحوزة الجهاز المختص دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم قضائي.

3. يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.

4. لا يجوز استعمال أو استغلال قطعة الأرض قبل إنشاء المبنى لأي غرض آخر مثل تشوين أو تخزين أي مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر للحيوانات أو جراج أو أي استعمال يتسبب عنه إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالصحة العامة ويهدد الأمن، وفي حالة المخالفة يكون لجهاز المدينة المختص الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

5. على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة االإجراءات لدى الجهاز أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى وتوصيله بالمرافق العامة طبقًا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض، كما هو مشار إليه في هذه الكراسة وطبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

6. .يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدلات وقانون البناء.

7. كما يلتزم الطرف الثاني بإقامة الأسوار على حدود قطعة الأرض طبقًا للاشتراطات البنائية.

- عمل الواجهات الكالسيكية: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات (دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة).

- عمل الواجهات المودرن: توحيد ألوان الواجهات ـ توحيد الحليات (دروة ـ بروزات ـ حليات الواجهة).

- عمل نموذج موحد للسور لكل النموذجين الكلاسيكي والمودرن لعمل ربط بصري بين العمارات على أن يترك لكل عميل التصميم والتوزيع الداخلي للنموذج بما لا يخل مع الاشتراطات للواجهات الرئيسية (أمامية ـ خلفية).

8. يلتزم الطرف الثاني بألوان واجهات المبنى طبقًا لمخططات ألوان المباني المحددة بالمدينة.

شروط الحجز

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2. الأ يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تايخ بدء الحجز.

3. لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – والأولاد القصر) التقدم لحجز لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنهم، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجزقطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

3. ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة.

4. ألا يكون قد سبق تخصيص (قطعة أرض / وحده سكنية) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) أو آلت لأي منهم سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

خطوات حجز قطع أراضي الإسكان المتميزة

أسلوب السداد

- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000جنيه مصروفات تسجيل.

- استكمال سداد 25 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال الفترة من 20 سبتمبر 2020 حتى 20 أكتوبر 2020، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع المهندسين، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).