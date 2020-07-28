وزيرة التضامن: إطلاق حملة لكفالة الأطفال داخل الأسر قريبا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق حملة كبيرة لكفالة الأطفال داخل الأسر، وذلك بهدف زيادة عدد الأسر الكافلة للأطفال، وخفض عدد الأطفال بمؤسسات الرعاية.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق تحيا مصر لتيسير زواج الفتيات ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس دائما يقدر دور المرأة والفتاة المصرية في كل المجاملات الاجتماعية والاقتصادية.

ووجهت الوزيرة رسالة للفتيات وتشجيعهم بأن يكونوا فتيات منتجات ومشاركة عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بالعديد من المبادرات وأن التعاون مع الصندوق منها تطوير مؤسسات الرعاية وبرنامج "مستورة"، وأيضا مبادرة "حياة كريمة" وأن التنسيق بين مؤسسات الدولة هو واجب وطني.