التضامن تكشف المناطق الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزارة التضامن لمشروع حياة كريمة، إنّ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" كانت تستهدف 143 قرية موزعين على 11 محافظة، بينها 10 قرى فقط في الوجه البحري، و133 قرية في الوجه القبلي بداية من محافظة المنيا وحتى أسوان بما فيهم مرسى مطروح والوادي الجديد.

وأضاف عبدالفتاح، خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّه في هذا النطاق الجغرافي يوجد 3 قرى من أصل 143 قرية، أفقر 3 قرى مصرية ونسب الفقر فيها 90% فأعلى، وهذه القرى لها اهتمام خاص من قبل وزارة التضامن.

وتابع أنّ هذه القرى، هي "قرية أم عشيرة التابعة للوادي العلاقي في محافظة أسوان ونسبة الفقر فيها 91.4 وهي تتبع إداريا مركز أسوان، لكن تبعد عنه نحو 180 كيلو جنوب شرق مدينة أسوان في اتجاه حلايب وشلاتين وطرقها غير ممهددة، وبالتالي هناك صعوبة شديدة في الانتقال وطبيعة السكان الذين يعيشون بها نسبة كبيرة منهم يفتقدوا لوثائق ثبوتية، وفقر شديد في الخدمات المتوفرة رغم قربها الجغرافي من بحيرة ناصر، إلا أنّها تعاني من العطش الشديد، والزراعة، قرية الحبيلات، قرية شقلقيل في أسيوط 89.9 نسبة فقر".

واستكمل أنّ أنشطة وزارة التضامن يتم تنفيذها بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع الأهلي "الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعددهم 23 جمعية" شركاء في التنفيذ، ويساهموا بالتمويل بنسب تفاوت حسب قدرات كل جمعية.